La Juventus guarda anche al mercato e pensa a chi portare in bianconero per alzare il livello della squadra. E guardando al rendimento di questa stagione, prima della sua sospensione, il centrocampo è il ruolo che richiederà le maggiori attenzioni sul mercato. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sono due nomi nella lista dei desideri di Fabio Paratici: uno è risaputo, gioca nel Manchester United e si chiama, naturalmente, Paul Pogba. L'altro, invece, è un nuovo amore per la dirigenza bianconera, che negli ultimi mesi si è avvicinata fortemente per capirne il valore: si tratta di Houssine Aouar, classe '98 del Lione, dal valore di almeno 50 milioni di euro.