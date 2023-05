La Juve è interessata a Pau Torres già dalla scorsa estate, quando però il club spagnolo non voleva privarsi del giocatore. Adesso, come scrive Tuttosport, la situazione è cambiata. Prima di tutto perché il contratto del difensore scade nel 2024 e non c'è l'accordo per il prolungamento, con il rischio quindi di perderlo a zero. E poi anche perché dopo aver rifiutato diverse offerte, è arrivato il momento giusto per il giocatore di fare un passo in avanti nella carriera, e il club non vuole impedirglielo.