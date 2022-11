Chiuso il sipario sul percorso in Champions League, dopo la pausa Mondiali lasi calerà nell’Europa League. Per conoscere l’avversaria dei bianconeri ai sedicesimi della competizione si dovrà aspettare l’urna di Nyon, i sorteggi si svolgeranno lunedì 7 novembre a partire dalle 13. Le possibili avversarie di Madama:. La Juventus, dunque, potrebbe incontrare la sorprendente Union Berlino, ad oggi capolista in Bundesliga; il Monaco fucina di talenti, con gli occhi di Cherubini e colleghi sempre fissi su Badiashile; oppure – e sarebbe di certo l’intreccio più interessante -, ildiche tornerebbe per la prima volta a Torino, dopo aver lasciato in fretta e furia il capoluogo torinese e la Juventus.Al di là di quello che sarà il primo scoglio, la Juventus dovrà scendere in campo con le giuste motivazioni. L’Europa League non è la Champions League, una banalità. Vincerla, però, riporterebbe a Torino un trofeo continentale e andrebbe a limitare i danni dal punto di vista economico, come racconta calciomercato.com: “Il Villarreal ha guadagnato dalla vittoria della scorsa edizione di EL qualcosa come 20 milioni di euro,. Tutto questo senza contare gli incassi, che sul palcoscenico mediano d'Europa saranno inevitabilmente inferiori, anche se non da trascurare”.Ultimo aspetto, da non sottovalutare, è in previsione futura. In campionato l’obiettivo quarto posto è ancora alla portata, vincere lo scudetto, però, ad oggi, pare piuttosto complicato.