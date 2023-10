È una vittoria nel Derby della Mole e si festeggia ancora di più perché questa è sempre una partita particolare, soprattutto per chi quotidianamente attraversa le strade del capoluogo piemontese. La Juventus batte il Torino grazie ai calci piazzati, mette in cascina 3 punti e si mette in scia alle prime della classe.Oltre tutto ciò, però,. I motivi sono le grandi assenze, quelle dei due giocatori chiave di questa Juventus:. No, ovviamente non si festeggia per le loro assenze, ma perché la Juventus vince nonostante loro due siano accomodati in tribuna.A seconda della partita, questa Juve è sembrata dipendente da Vlahovic o da Chiesa, soprattutto da quest’ultimo. Come se la manovra offensiva si riduca alla buona o cattiva giornata delle sue stelle.Derby vinto, due punti di distanza dall’Inter in classifica, zero rischi, due gol segnati, ottime risposte da chi gioca meno. Questa è una prova di forza per puntare ad un posto tra le prime quattro.