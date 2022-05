Paul Pogba è più che mai vicino alla Juventus. Nonostante le insistenti voci che lo accostavano a Madama negli ultimi anni. Il giocatore è fortemente voluto anche dal Paris Saint Germain ma potrebbe scegliere la Vecchia Signora per due motivi, secondo Tuttosport: vestire la maglia numero 10, che già aveva vestito in precedenza e sarà lasciata libera da Paulo Dybala e occupare un ruolo da protagonista nella Juventus. Le idee della Juve infatti sono quelle di ripartire da lui per un nuovo ciclo.