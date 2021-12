Alla fine, l'assist di Pellegrini più quello del campionato. Lanon finisce a distanza siderale dal quarto posto nonostante il pari die deve ringraziare il passo falsissimo del Napoli e ancora una volta unsuperiore a ogni aspettativa. Anche i bianconeri l'hanno provato sulla propria pelle: certe squadre non fanno prigionieri. E questo è un campionato strano, particolare, senza un reale padrone.Al giro di boa, la squadra di Allegri ha capito i problemi che l'affliggono. Ora deve realizzare il percorso per risolverli. Primo punto: a Bologna e con il Cagliari occorre necessariamente vincere, senza fare scherzi o complicarsi la vita. A quel punto, la pausa per ricaricare le pile e il mese di gennaio fondamentale per capire le dimensioni di questo club: Napoli e Roma in campionato, la Supercoppa che può dare un booster, l'Udinese e il Milan per chiudere i primi trenta giorni dell'anno. Fondamentali. Quasi impossibile vincerle tutte, ma certamente con gli scontri diretti qualcosa può cambiare. L'importante sarà arrivare a San Valentino, contro l'Atalanta, con convinzione e forza, prima del nuovo rush contro le piccole. A quel punto, sarà una Juventus guarita?