In estate la Juventus ha dovuto arrendersi alle ingenti richieste del Sassuolo per liberare Manuel Locatelli, che nel frattempo è diventato sempre di più leader tecnico e carismatico della squadra di De Zerbi. Ma Paratici tornerà alla carica, l’ex Milan è stata un’espressa richiesta di Pirlo e quindi verrà effettuato un nuovo tentativo. Come riporta PianetaMilan.it, il club bianconero potrebbe inserire due giovani per abbassare il prezzo del cartellino del centrocampista neroverde, ovvero Elia Petrelli e Manolo Portanova, classe 2001 e 2000.