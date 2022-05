La Juventus ha individuato in Sergej Milinkovic-Savic della Lazio la pedina mancante per il centrocampo della prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica sono due le strade che proverà la Juventus. La prima ipotesi è un'offerta alla Lazio di 50 milioni di euro pagabili in quattro anni più 3 cartellini: quello di Daniele Rugani, Niccolò Rovella e un giovane dell'under 23. La seconda ipotesi 30 milioni di euro più il cartellino di Rugani e di quello di Carnesecchi. Portiere molto gradito da Maurizio Sarri.