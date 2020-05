Secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe essere agli sgoccioli l'esperienza bianconera di Mattia De Sciglio. L'ex giocatore del Milan sembra destinato a lasciare Torino, quindi, con la Juventus che sta studiando due soluzioni di mercato per "piazzare" il terzino italiano. Sempre interessata, infatti, c'è il Psg di Leonardo, ma anche il Barcellona: De Sciglio potrebbe rientrare sia in uno "scambio a tre" con i francesi e il Chelsea coivolto (per Emerson Palmieri), ma anche nei discorsi per l'affare Arthur-Pjanic. Il Barcellona aprirebbe volentieri un tavolo di trattativa per De Sciglio.