La Juventus spera di recuperare il prima possibile i tanti infortunati che stanno mettendo alle strette Andrea Pirlo. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, due giocatori bianconeri hanno messo nel mirino la gara contro la Lazio, ovvero Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. I due sono reduci da lesioni muscolari, ma entrambi sono segnalati in miglioramento e, salvo complicazioni dell’ultimo momento, torneranno convocati per l’impegno contro la squadra di Inzaghi.