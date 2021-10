In cucina per amalgamare gli ingredienti cosa si fa? Si mixa, si sbatte, si agita, per poi ritrovarsi con un composto compatto. Una metafora azzardata, per raccontare quanto successo allanella prima parte di stagione.. E poi? Lo scatto mentale, un gruppo ritrovato, ricompattato e, di conseguenza, una rinnovata solidità difensiva.NUMERI - Oggi, nel Derby della Mole, una delle partite più complicate della stagione,. In più,. Come piace ripetere ad: la sua squadra ha ritrovato. Lo ha ritrovato, nelle ultime partite, nella carica di, nella concentrazione dinell'intensità agonistica dima, soprattutto; nella voglia degli undici in campo di stare sul pezzo per tutta la partita, nell’attitudine didi tornare dietro e dare una mano ai compagni, e come lui tutto il reparto offensivo che si sacrifica, macina chilometri e aggiunge mattoncini al bunker.a, che subisce meno reti delle dirette avversarie. Nelle prime giornate, due concetti che sembravano ormai lontanissimi dal mondo bianconero. Due concetti che oggi sembrano essere stati rispolverati e messi sul piedistallo, a imperitura memoria, all’ingresso dello spogliatoio.