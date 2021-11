Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina,ha annunciato i due giocatori che sicuramente non rientreranno nella lista dei convocati. Si tratta di, entrambi fuori a causa di infortuni.Per quel che riguarda invece, l'allenatore bianconero si è riservato di valutarne le condizioni nella rifinitura di oggi. Dubbi anche sulla titolarità, nonostante le condizioni del colombiano siano buone: "Viene da due stagioni dove ha giocato tanto e fatto bene. Domani non so se giocherà, devo ancora decidere".