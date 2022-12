Il giovane talento della, in campo con la prima squadra in amichevole, ha suscitato l'interesse di tanti club tra cui in particolare due, ovvero il Barcellona e il Bayern Monaco che lo vorrebbero ingaggiare anche se la Juventus non lo considera ovviamente cedibile perché punta su di lui per il futuro. Lo riporta il giornalista Fabrizio Romano.