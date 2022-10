Dal sito dellaContinuano a pieno ritmo le attività delle Juventus Academy in giro per il mondo. Questa settimana il cuore è stato in due posti lontani fra loro, ma vicini nello spirito e nell’entusiasmo: Dubai e Dushanbe, in Tagikistan.Negli Emirati, la struttura che ora conta 1000 iscritti che si allenano con costanza, seguiti da 20 allenatori di cui 12 italiani, e partecipano alle Juventus Training Experience e all’Academy World Cupa, c’è stata la visita di David Trezeguet, che ha giocato con i ragazzi e visitato le strutture. Non solo: l’occasione è stata utile per visitare la nuova “Danube Sports World”, che sarà inaugurata a ottobre e sarà la più grande area polisportiva della regione. I ragazzi di Dubai hanno anche ricevuto la visita di Sebastian Giovinco, attualmente impegnato con l’Academy di Toronto.Da Dubai al Tagikistan: Trezeguet ha visitato e dato un ulteriore “benvenuto” anche in conferenza stampa alla nuova Academy di Dushanbe, inaugurata poche settimane fa, che conta già su 170 iscritti.Due nazioni, due Academy, tanti sorrisi, tanti ragazzi coinvolti e un solo obiettivo: correre insieme in bianconero!