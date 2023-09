La prima fase è andata. Cedere gli esuberi, alleggerire il bilancio, razionalizzare i costi. Certo, non è finita con il mercato estivo: in casail prossimo passo sarà rivedere diversi contratti con un unico obiettivo, allungare le scadenze e spalmare i costi. Il tutto per prepararsi alla fase due, il prossimo mercato estivo, co, come riporta calciomercato.com.Il nome in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli e di tutta la squadra mercato bianconera è Khephren. Figlio di Lilian e fratello di Marcus, è stato seguito a lungo e ha definitivamente convinto:Come riporta calciomercato.com: “Per Thuram si stanno muovendo tutti i top club inglesi, ecco perché la Juve deve giocare d’anticipo. I dialoghi con il Nizza vanno avanti da mesi e si ragiona su una valutazione da. Giuntoli è convinto che Khephren sia il profilo ideale, tra presente e futuro, per la Juventus.”.