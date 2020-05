Due giovani talenti per la Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno pensando a come ringiovanire la rosa, mettendo le mani su due giovani dal futuro pieno di speranze. Uno è Kaio Jorge, attaccante classe 2002 del Santos, mentre l'altro è Donyell Malen, '99 che gioca al Psv, in Olanda. Due nomi che sono sul taccuino da tempo, con Fabio Paratici che monitora la situazione per cogliere al volo l'offerta giusta. Per Kaio Jorge, ad esempio, si parla di abbassare le richieste del Santos, che chiede 30 milioni di euro.