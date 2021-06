La Juventus Under 23 fa gola a tanti club, come dimostrano i diversi nomi circolati come possibili contropartite tecniche nell’affare Locatelli. Stando a quanto riporta Alessadriaoggi, l’Alessandria, club neopromosso in Serie B, starebbe guardando con molto interesse in casa bianconera per rinforzare la propria rosa. Nel mirino ci sarebbe il centrocampista Peeters e l’attaccante Felix Correia.