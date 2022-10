I tifosi dellachiamano a gran voce l'utilizzo dei giovani, visto il rendimento in campo quando sono stati impiegati. In vista della trasferta di campionato contro il Lecce, in programma sabato alle 18sta pensando ad alcuni cambi di formazione rispetto al match perso contro il Benfica. Tra questi, secondo Sky Sport, ci sarebbe l'ingresso di due giovani, ovveroIl primo, utilizzato a lungo a inizio stagione, ha poi trovato meno spazio mentre per l'esterno inglese, sarebbe la prima presenza da titolare.