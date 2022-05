Due giorni di riposo per la Juventus. A comunicarlo è la società con un breve comunicato apparso sul sito ufficiale. La delusione è tanta e va smaltita, così come la fatica. In vista dell'ultima sfida in casa contro la Lazio, i bianconeri torneranno ad allenarsi soltanto sabato.



IL COMUNICATO - "La Juve è rientrata a tarda notte da Roma, dopo la Finale di Coppa Italia di ieri. Il gruppo osserverà due giorni di riposo, oggi e domani, per tornare in campo sabato mattina".