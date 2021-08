Dopo una serata speciale all'Allianz Stadium, con il ritorno dei tifosi e la vittoria 3-1 sull'Atalanta (in gol Dybala, Bernardeschi e Morata),Due giorni importanti per ricaricare le batterie e ritrovarsi pronti ai blocchi di (ri)partenza martedì, quando la squadra sarà attesa da una doppia seduta di allenamento. La prossima, infatti, sarà la settimana che condurrà all'esordio in Serie A: il 22 agosto alle 18:30 in casa dell'Udinese.Da Juventus.com.