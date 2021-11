Tesoretto da sfruttare sul mercato o risorse su cui puntare per il futuro, cercando di valorizzarli ancora di più? Lasi ritrova in caso due giovani campioni, Moisee Dejan, tra i 20 nati dal 2000 in poi che valgono di più secondo Transfermarkt. Entrambi valgono, secondo il portale,. E in loro compagnia ci sono talenti già affermati, altri in rampa di lancio e obiettivi più volte accostati alla Vecchia Signora, come Tchouameni (anch'egli valutato 35 milioni) e Vlahovic (50, anche se la Fiorentina proverà certamente a ottenere di più dalla sua cessione).In cima alla classifica c'è, irraggiungibile, Erling Haaland (150 milioni), seguito da Jadon Sancho (90), Phil Foden (80), Alphonso Davies (70). Chiude la top 20 un altro italiano, il centrocampista del Milan Sandro Tonali (27). Per svariati motivi, tra cui anche fisici,. Con due eccezioni, due partite decise da un loro gol nel giro di pochi giorni: Roma e Zenit. Troppo poco. Assorbiti anche loro dalla confusione tattica ha regnato nella squadra di Allegri fin qui, i due hanno suscitato più dubbi che certezze.E per Kulusevski si sono fatte avanti anche pretendenti dalla Premier. Se Kean, preso quest'anno come sostituto (ma soltanto da un punto di vista numerico, ovviamente) di Ronaldo, difficilmente si muoverà a breve da Torino, qualche dubbio in più sorge sullo svedese. Potenzialità e margini di miglioramento sono dalla sua parte, il tempo e le opportunità derivanti da una sua cessione forse no. La scelta sta alla Juve, che sa di avere in casa due talenti.