Se Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport altri due giocatori sono molto vicini a raggiungere l'accordo per il rinnovo. Si tratterebbe di Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Entrambi con il contratto in scadenza al termine della stagione. Il primo un fedelissimo di Massimiliano Allegri rientrato dal prestito al Lione mentre Perin sembrava volesse maggiore spazio ma alla fine ha scelto la Juventus.