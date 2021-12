La Juventus ha cinque giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Se per Paulo Dybala e Juan Cuadrado sembra ormai solamente una formalità, da concretizzare a febbraio, e per Federico Bernardeschi il prolungamento ora appare sempre più un'ipotesi concreta grazie alle sue recenti prestazioni, secondo Tuttosport ci sono due elementi della rosa bianconera che hanno ancora un futuro assai incerto a partire da giugno: i due Mattia,Andranno via dalla Juve a parametro zero? Il rischio diventa più forte con il passare delle settimane.