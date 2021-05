Dopo aver festeggiato l’accesso all’ultima giornata alla prossima Champions League, la Juventus si trova a programmare il futuro. Prima l’allenatore, su cui il club vuole prendere la miglior decisione possibile, poi la squadra con tutti i casi spinosi che hanno caratterizzato la stagione. Tra gli indiziati verso la conferma ci sarebbero anche Bentancur e Arthur, per motivi di bilancio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione dei due sarebbe controproducente dal punto di vista economico, visto l’alto valore del cartellino del brasiliano e la percentuale da corrispondere al Boca Juniors in caso di cessione dell’uruguaiano.