L'asse di mercato tra Juventus e Genoa è molto fiorente negli ultimi anni, e in questi giorni sembra che ci siano due giocatori pronti a passare nel club di Preziosi da quello bianconero. In prestito, sia chiaro. Uno è Mattia Perin: il portiere cerca minutaggio e la Juve non può garantirgli la titolarità, quindi si va verso un prolungamento del prestito in Liguria. E poi c'è Radu Dragusin: il difensore rumeno è uno dei più grandi talenti juventini e si pensa a un anno al Genoa per farsi le ossa in Serie A. A riferirlo è l'edizione genovese di Repubblica.