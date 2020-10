Come ogni anno, il Guardian ha stilato la lista dei 60 giovani calciatori migliori al mondo, tra quelli che compiono 18 anni nell'anno solare. In questo caso, quindi, i 2003. Nell'elenco ci sono anche due ragazzi della Juventus.

SAMUEL ILING JUNIOR - Cresciuto nell'Academy del Chelsea è stato prelevato dalla Juventus nel corso dell'estate e strappato a Bayern Monaco, Ajax, United e PSG. Ala sinistra mancina tutto pepe, va sgrezzato tatticamente, ma è una scommessa da vincere.

FABIO MIRETTI - Talento fra i piedi e visione di gioco di chi può fare cose importanti. Miretti è un trequartista puro che oltre alla crescita con la formazione bianconera si sta mettendo in luce anche con le Nazionali italiane Under in cui ha fatto la trafila fin dall'Under 15.