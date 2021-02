1









L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato ampiamente della sfida di domani sera tra Juventus e Inter in semifinale di Coppa Italia, soffermandosi anche sulla fragilità dello scontro di campionato dello scorso 17 gennaio: “Le fasce, diventate fattore grazie ad Hakimi per l’Inter, stavolta vedranno Cuadrado e Chiesa poter preoccupare, almeno sulla carta, Young e Darmian. Fuori, in panchina, lontano dal centro della scena, finiranno Frabotta e Ramsey diventati simboli, non solo per colpe proprie, della fragilità bianconera nella notte di San Siro (e comunque poi recuperati alla causa grazie a gol rinfrancanti nelle successive gare)”.