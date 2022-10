La vittoria dellain Champions League ha portato i nomi diIl primo autore di una doppietta mentre il secondo ha fornito tre assist. Prestazioni che non sono passate inosservate alla UEFA che come ogni giornata ha diramato la formazione degli undici giocatori della settimana. Tra questi ci sono appunto Rabiot e Di Maria. In totale gli 'italiani' sono quattro.difensore e attaccante del Napoli, sono anche loro presenti dopo la super vittoria contro l'Ajax ottenuta con il punteggio di 6-1.