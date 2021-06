DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Questo pomeriggio si torna in campo e le prime Nazionali a farlo saranno l’Olanda di Matthijs de Ligt e la Repubblica Ceca. Match in programma alle ore 18.00 a Budapest. Chiuderà il programma odierno degli Europei l’ottavo di finale delle ore 21.00 tra il Belgio e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La vincente di questa sfida, che si giocherà a Siviglia, sarà la prossima avversaria dell’Italia ai quarti di finale (match in programma venerdì 2 luglio alle ore 21.00 a Monaco di Baviera).



Nella seconda serata (ore 23.00), invece, tornerà la Copa America: Alex Sandro e Danilo cercheranno con il Brasile di raggiungere la quarta vittoria consecutiva e se la vedranno contro l’Ecuador.