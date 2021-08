La Juventus Under 23 presenta diversi elementi della rosa "in eccesso" che ha bisogno di cedere. E in questi giorni si stanno definendo le situazioni di due giocatori pronti a fare le valigie e lasciare Torino. Uno è l'attaccante, destinato ad andare al Palermo, ambizioso club di Serie C. Invece il fantasista cipriota, reduce già dai prestiti a Pescara e Frosinone, è pronto a continuare il suo pellegrinaggio, ma con una novità importante: manca solo l'ufficialità per il passaggio alla Salernitana, in Serie A.