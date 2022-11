Manca ormai poco alle convocazioni da parte dei ct per ilTanti giocatori dellasaranno impegnati con le rispettive nazionali. Per quanto riguarda il Brasile, sicuramente due bianconeri partiranno con la propria nazionale, ovvero. Ancora in dubbio invece la convocazione disecondo UOL Esporte, 24 giocatori su 26 sono già certi, mentre gli ultimi 2 posti se li giocano 3 giocatori: Bremer, Dani Alves e Lucas Verissimo, coi primi due favoriti sul terzo. Dopo la grande prestazione del giocatore della Juve contro l'Inter, aumentano le chance di convocazione.