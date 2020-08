Lo racconta un amico nel giorno dell’esonero, che così ben fotografa l'annata bianconera. Lontano nello stile dalla Juve, lontano nell'intesa.Come scrive la Gazzetta, il giorno dell’esonero porta inevitabili sfoghi, retroscena conosciuti e non conosciuti. Le difficoltà nel rapporto con, ad esempio, non sono una novità. Sarri non è mai stato un allenatore amato da CR7 e il fenomeno col 7 ha detto no all’idea tattica principale di Sarri: lo spostamento in posizione di centravanti. Non solo, Ronaldo non amava il lavoro di MS sulla tattica e lo ha detto apertamente, con parole e comportamenti. Ma non solo. Più di qualche giocatore in questi mesi non ha gradito lo stile Sarri, uno su tutti, Giorgio. E non è un caso che quasi nessun giocatore della rosa abbia pubblicato un post social di addio, continua la rosea. Solo Bonucci, intorno alle 23.30. Mentre i vari Emre Can, Mandzukic e Douglas Costa si scatenavano a suon di “like” alle notizie dell'esonero.