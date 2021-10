Mattiae Mattia, difensore e portiere della Juventus, sono in scadenza di contratto. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, entrambi sembrano essere a fine corsa, in quanto fuori dai piani bianconeri. Tutto dipenderà da questi mesi, ma la decisione da parte della dirigenza bianconera sembra ormai già presa: andranno a scadenza di contratto e saranno sostituiti a fine stagione. Tutto nell'ottica di contenimento dei costi, di ingaggio e non solo.