Diversi giocatori dellaTra questi, probabilmente ancheEntrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e al momento, come riferisce anche Tuttosport, nell'idea della società bianconera non ci sarebbe quella di prolungare la loro avventura alla Juve. Se per Alex Sandro le questioni sono di natura tecnica e di rendimento, per l'esterno colombiano incide anche l'aspetto anagrafico. Juan infatti compirà 35 anni il prossimo anno e anche per questo non rientra nelle nuove direttive del club.