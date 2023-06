. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, oggi è il giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale in merito alle manovre stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle cosiddette partnership sospette della, ma come noto la vicenda si è chiusa il 30 giugno scorso con une un'ammenda di 718.000 euro al club, oltre che con sanzioni a dirigenti (ed ex) deferiti dalla Procura FIGC. Sono ancora due, però, i fronti giudiziari aperti in casa bianconera (tralasciando quello che riguarda l'ex presidente Andrea, che ha deciso di andare a processo e si presenterà in udienza il prossimo 27 giugno per difendersi dall'accusa di violazione del famoso articolo 4, quello sulla mancata lealtà).Da un lato c'è la situazione con la UEFA, che a dicembre ha avviato un'indagine per verificare se la Juve abbia violato le regole dele a breve dovrà esprimersi per una sua eventuale esclusione dalle Coppe: in ballo c'è la, l'unica competizione a cui i bianconeri potrebbero partecipare alla luce delladi 10 punti in classifica, che li ha fatti piombare al settimo posto del campionato di Serie A. Sulla decisione potrebbe incidere anche il passo indietro del club sulla, politicamente importante.- Dall'altro lato, invece, c'è l'inchiesta Prisma della Procura della Repubblica di Torino, che di fatto ha dato il via alla seconda ondata di processi sportivi. Qui i tempi sono lunghi, dato che al momento si sta discutendo ancora dellaper un eventuale spostamento a Milano o Roma, dove ha sede la Borsa: la decisione su chi dovrà occuparsi del processo penale verrà presa dai giudici della Corte Suprema della Cassazione entro il 26 ottobre.