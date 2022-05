Angel Di Maria dopo aver salutato il Paris Saint Germain ora sembra essere vicino alla Juventus. Come riporta La Stampa due fattori sono stati decisivi per far approdare l'argentino a Torino: uno la possibilità di mettersi in gioco in un nuovo campionato, mentre il secondo è la garanzia che la Juve lo farà giocare con continuità per permettergli di non perdere un posto in Nazionale per il Mondiale in Qatar.