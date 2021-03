Andre Pirlo è tornato a sorridere gioiosamente. Sia perché la vittoria per 3-1 contro la Juve è da gustare fino in fondo, sia perché si sono rivisti tre giocatori da tempo fermi ai box: Cuadrado in campo dal primo minuto, mentre Arthur e Bonucci nel secondo tempo. Buone notizie in vista del big match contro il Porto, contro cui puntano al rientro due difensori, attualmente in dubbio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rientro di De Ligt (botta al polpaccio contro il Verona) resta tutt’altro che certo, come per Chiellini, che ha modulato il recupero in vista della coppa. La speranza di Pirlo è di avere entrambi a disposizione.