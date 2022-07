Due centrali se parte De Ligt. Ormai la Juve ha fatto bene i conti e in difesa non può permettersi di fare approssimazioni. Ecco, se arrivassero i 100 milioni per il centrale olandese? Si potrebbero fare tantissimi ragionamenti e ad ampio spettro. Del tipo: non solo un big che possa sostituire subito l'olandese, ma anche un giovane da far crescere e piazzare all'interno delle gerarchie, dove oggi figurano ovviamente Bonucci, Gatti e Rugani.



LA SITUAZIONE - Secondo quanto riportato da Tuttosport, in vetta alla lista dei preferiti resta Kalidou Koulibaly, per il quale serve pazienza e soprattutto un incontro: se dovesse essere rottura con il Napoli, a quel punto la situazione potrebbe sbloccarsi. Occhio ancora a Bremer, anche se sembra sempre più indirizzato verso l'Inter, con cui il brasiliano ha già un accordo. E poi? Badiashile, Gabriel sono nomi intriganti. Ma una volta messe le mani sul "titolare", a quel punto la Juve può andare su qualche scommessa importante, magari mancino. Occhio perciò a Kimpembe: ieri c'è stato un contatto con il Psg, si è parlato anche di Kehrer, che come profilo assomiglia tanto a Leonardo Bonucci. Cosa vuol dire? Che tutto è in ballo, e le valutazioni in corso. Servirà pazienza, a partire dal nodo De Ligt.