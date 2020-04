Ferran Torres è uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Lo spagnolo va in scadenza a giugno 2021 e ancora non ha un accordo con il Valencia per il rinnovo. Secondo quanto riporta Tuttosport la Juve sta pensando di inserire due contropartite nell'affare per il talentuoso esterno spagnolo nato nel 2000. Si tratta di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, entrambi in uscita dalla Juve al termine della stagione. Con uno di loro nell'operazione la Juve conta di abbassare di molto la cifra per il cartellino di Ferran che piace anche al Borussia Dortmund.