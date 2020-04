1









La Juve è pronta ad offrire due contropartite per Castrovilli. Come scrive Calciomercato.com "Rocco Commisso resta un osso duro, ma l'ipotesi di lasciare partire Castrovilli in cambio di Rolando Mandragora o Cristian Romero più conguaglio rappresenta un'ottima base di partenza". Entrambi i calciatori, sia il centrocampista dell'Udinese che il difensore del Genoa, torneranno a Torino in estate ma la Juve sta già cercando di piazzarli in qualche trattativa di scambio e la Fiorentina aspetta proposte.