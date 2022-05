Arrivano direttamente da Jonathan Barnett, super agente della Stellar, due suggerimenti per il mercato della Juve. "Con Cherubini non ci siamo incontrati, ma ho almeno due giocatori che farebbero al caso dei bianconeri" ha sostenuto ai microfoni di Tuttosport. "Uno è Aouar del Lione, l'altro Florian Grillitsch, che lascerà l'Hoffeheim a parametro zero". Più complicata invece, a suo dire, la pista Doku: "È un 2002, è un top e difficilmente il Rennes lo venderà. Credo che comunque sia troppo costoso per i club di Serie A".