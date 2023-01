Secondo quanto riportato da Tyc Sports in Argentina c'è la fila per far firmare ad Angelun nuovo contratto a parametro zero una volta scaduto l'attuale accordo con la Juventus. Sul Fideo ci sono 2 club brasiliani, Botafogo ed International di Porto Alegre, oltre che diversi club dell'Arabia Saudita, pronti a mettere sul piatto ingaggi faraonici.