Proseguono le trattative per il rinnovo di Nicolò Fagioli. Dopo il primo incontro tra le parti, la discussione continuerà, con una certezza: il calciatore vuole rimanere e ritagliarsi spazio in prima squadra, senza essere ceduto in prestito. Se questi fossero i piani, meglio partire a titolo definitivo. In questo senso, sono già due i club interessati: Sampdoria e Cremonese.