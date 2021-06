La Juventus si trova a dover pensare al futuro di Mattia De Sciglio. Il Lione non lo riscatterà, le basse disponibilità economiche e l’addio di Rudi Garcia sono fattori che hanno complicato la pista, per questo il suo avvenire è un punto di domanda. Nel frattempo, come riporta Calciomercato.com, si sarebbero fatti vivi due club, ovvero Villarreal ed Everton, che tuttavia non avrebbero affondato il colpo.