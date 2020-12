Inizio di stagione promettente per Gianluca Scamacca, che ha sorpreso l’Italia intera a suon di gol, salvo poi fermarsi contestualmente all’assenza di risultati del Genoa, che ha esonerato Maran e riaccolto Ballardini. Il centravanti di proprietà del Sassuolo è stata un’idea estiva della Juventus per riempiere la casella del quarto attaccante, ma le ultime voci di mercato segnalano l’ingresso di due nuovi club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sia il Milan che la Fiorentina sarebbero sulle tracce di Scamacca.