Tra le numerose situazioni di mercato, in casa Juve tiene banco anche quella legata al futuro di Fabio Miretti. Il baby centrocampista piace a Massimiliano Allegri, che vorrebbe averlo a disposizione per la prossima stagione, ma bisogna anche fare i conti con quella che sarà la campagna acquisti. Ecco che dunque i bianconeri sarebbero disposti ad ascoltare varie offerte, che stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbero arrivare da Genoa e Salernitana, alla luce dell'interesse mostrato da entrambe per Miretti.