Il giovane talentovedrà il termine del suo contratto il prossimo 30 giugno, sebbene all'interno del suo attuale accordo sia prevista un'opzione di prolungamento fino al 2025. La Juventus sta attivamente cercando di assicurarsi il suo futuro e lavora da tempo per raggiungere un nuovo accordo contrattuale che lo legherà al club fino al 2027. Tuttavia, c'è il rischio di sirene estere: Lipsia e Borussia Dortmund sono entrambi interessati al giocatore e sono pronti a presentare offerte significative per assicurarsi le sue prestazioni. La Juventus dovrà affrontare una concorrenza agguerrita per mantenere il gioiellino Hasa nel proprio roster.