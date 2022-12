La sensazione è stata molto simile a quella percepita sabato, durante l'amichevole giocata a Londra contro l'Arsenal., seppur nel paradosso di due clean sheet in altrettante partite in cui di fatto le chiavi della difesa sono state affidate a lui, in assenza di Leonardoe del trio brasiliano. Allada soli sei mesi dopo una carriera vissuta nelle serie minori, anche contro ill'ex Frosinone è risultato meno convincente dei compagni - giovanissimi - schierati nella retroguardia: se da Alessandro, infatti, sono arrivate conferme importanti, ieri la vera sorpresa è stata rappresentata dal classe 2005 Dean, protagonista di una prova di personalità che ha finito per accendere ulteriormente i riflettori proprio sugli errori di Gatti.Che poi, piuttosto che di errori è forse più giusto parlare di insicurezze: perché al classe 1998 - quasi un "veterano" rispetto ai giovani in campo - non mancano grinta e cattiveria, che però troppo spesso sfociano ancora nell'irruenza. In ritardo nella marcatura anche contro una squadra non di primissimo livello come il Rijeka,. La sua prestazione, quantomeno, è migliorata con il passare dei minuti, con segnali di maggiore lucidità e confidenza. Con un Bonucci ancora lontano dalla migliore condizione e unancora in bilico sul mercato, però,, in vista della seconda parte di stagione. Con i brasiliani, poi, cambierà tutto, ma l'impressione è che qualche aggiustamento, comunque lo si voglia intendere, possa essere necessario.