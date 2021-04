Per il mercato estivo della Juventus può tornare di moda un vecchio pallino della dirigenza: si tratta di Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio che i bianconeri avevano già provato a prendere in passato. Lotito aveva sparato alto chiedendo 100 milioni di euro, in tempo di Covid però è una cifra impensabile e la valutazione del giocatore si potrebbe abbassare. Prima di fare un tentativo per il serbo, però, la Juve deve vendere almeno due centrocampisti: i principali indiziati sono Ramsey e Bentancur.