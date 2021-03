Manuel Locatelli è ancora al centro dei pensieri della Juve. E in estate è pronta a spingere per portarlo a Torino. Com'è la situazione?



"Nelle ultime settimane la Juventus - scrive cm.com - ha mantenuto vivi i contatti per questo talento che tanto piace anche a Pep Guardiola per il suo Manchester City. L'idea sarebbe quella di operare bene in uscita, con almeno due cessioni che possano favorire la realizzazione di un acquisto programmato da tempo: gli indiziati sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il primo non ha mai convinto del tutto in bianconero e potrebbe tornare in Premier League, il secondo è un vero e proprio pallino di Carlo Ancelotti. Ma attenzione anche ai possibili sviluppi su Alex Sandro e Federico Bernardeschi, due giocatori che potrebbero cambiare aria a fine stagione. La rifondazione della Juventus a centrocampo può partire dal nome di Manuel Locatelli, Fabio Paratici si è attivato con il Sassuolo e ha incassato il gradimento totale del giocatore. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey potrebbero portare quelle plusvalenze necessarie per organizzare l'assalto finale". Costo? 40 milioni complessivi.